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Якубов: «Лада» укомплектована процентов на 90. Усиления будут только точечные

Якубов: «Лада» укомплектована процентов на 90. Усиления будут только точечные
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Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов заявил, что состав команды практически укомплектован. Тольяттинский клуб уже стал триумфатором предсезонного турнира на Кубок президента Республики Казахстан, проходивший в Астане.

— Насколько «Лада» укомплектована перед новым сезоном?
— Посмотрели часть состава на турнире в Казахстане. Примем участие на турнире в Челябинске, после него будет большая ясность. Ждём, как в коллектив вольётся Греко. Укомплектованы процентов на 90, может, даже, чуть больше. Усиления будут только точечные — один-два игрока, не больше, — сказал Якубов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

В прошлом сезоне «Лада» в первом раунде Кубка Гагарина проиграла «Авангарду» в пяти матчах.

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