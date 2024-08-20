Якубов: «Лада» укомплектована процентов на 90. Усиления будут только точечные

Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов заявил, что состав команды практически укомплектован. Тольяттинский клуб уже стал триумфатором предсезонного турнира на Кубок президента Республики Казахстан, проходивший в Астане.
— Насколько «Лада» укомплектована перед новым сезоном?
— Посмотрели часть состава на турнире в Казахстане. Примем участие на турнире в Челябинске, после него будет большая ясность. Ждём, как в коллектив вольётся Греко. Укомплектованы процентов на 90, может, даже, чуть больше. Усиления будут только точечные — один-два игрока, не больше, — сказал Якубов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
В прошлом сезоне «Лада» в первом раунде Кубка Гагарина проиграла «Авангарду» в пяти матчах.