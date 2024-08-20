Журналист НХЛ рассказал, почему «Колорадо» может выменять вратаря Ярослава Аскарова

Журналист Colorado Hockey Now Эван Раваль заявил, что «Колорадо» может выменять у «Нэшвилла» вратаря Ярослава Аскарова, который заявил о своём желании покинуть клуб.

«Цифры Аскарова на уровне АХЛ не совсем бросаются в глаза, но я расскажу, почему я не так уж сильно беспокоюсь об этом прямо сейчас. Его цифры в АХЛ не фантастические, но он очень атлетичен, очень талантлив, очень уверен в себе и достаточно молод в свои 22 года. Вы не знаете, что представляет собой парень на следующем уровне, пока у него не появится шанс поиграть там, и иногда хоккеисты просто лучше вливаются в структуру НХЛ. Учитывая его уровень таланта, это может легко случиться с Аскаровым.

Аскаров хочет играть в НХЛ прямо сейчас, и этого не произойдёт в Нэшвилле. Потому что его путь к составу в «Предаторз» практически отсутствует, поскольку Юусе Сарос недавно продлил контракт с клубом на долгие годы. В Колорадо, безусловно, более чёткий путь к первому номеру, чем в Нэшвилле», — цитирует журналиста Colorado Hockey Now.