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«Филадельфия» выставила на безусловный драфт отказов нападающего Райана Джохансена

«Филадельфия» выставила на безусловный драфт отказов нападающего Райана Джохансена
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«Филадельфия» выставила на безусловный драфт отказов нападающего Райана Джохансена. Как сообщает пресс-служба клуба, это решение принято в связи с существенным нарушением, допущенным игроком. Контракт Джохансена на $ 4 млн действовал ещё один сезон.

Под конец прошлого регулярного сезона «Филадельфия» выменяла Джохансена у «Колорадо» на защитника Шона Уокера. За «Флайерз» форвард так и не сыграл, а был отправлен в АХЛ.

Джохансен перешёл в «Колорадо» перед стартом прошлого сезона НХЛ. Нападающий с 2015 по 2023 год выступал за «Нэшвилл», с которым доходил до финала Кубка Стэнли в 2017 году. В прошлом сезоне 31-летний нападающий провёл 63 матча, в которых набрал 23 очка — забросил 13 шайб и отдал 10 результативных передач. Всего в НХЛ на счету Джохансена 905 матчей и 578 (202+376) набранных очков.

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