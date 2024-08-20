«Даже не понял, что произошло». Буше — о травме во время контрольного матча

Нападающий «Авангарда» Рид Буше заявил, что не понял, как получил травму во время одного из предсезонных матчей. Восстановление форварда займёт около месяца.

— Что произошло в момент травмы, почему вы выбыли на месяц?

— Не знаю, я получил повреждение во время игры. Даже не понял, что именно произошло. Что есть, то есть, — сказал Буше в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Напомним, 12 августа во время матча с минским «Динамо» Буше столкнулся с игроком соперников, после чего смог встать и добраться до скамейки самостоятельно, однако до конца матча он так и не появился на льду. Его место в тройке нападающих первого звена с Линденом Веем и Александром Яремчуком занял Игорь Мартынов.