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«Даже не понял, что произошло». Буше — о травме во время контрольного матча

«Даже не понял, что произошло». Буше — о травме во время контрольного матча
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Нападающий «Авангарда» Рид Буше заявил, что не понял, как получил травму во время одного из предсезонных матчей. Восстановление форварда займёт около месяца.

— Что произошло в момент травмы, почему вы выбыли на месяц?
— Не знаю, я получил повреждение во время игры. Даже не понял, что именно произошло. Что есть, то есть, — сказал Буше в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Напомним, 12 августа во время матча с минским «Динамо» Буше столкнулся с игроком соперников, после чего смог встать и добраться до скамейки самостоятельно, однако до конца матча он так и не появился на льду. Его место в тройке нападающих первого звена с Линденом Веем и Александром Яремчуком занял Игорь Мартынов.

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