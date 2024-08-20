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Буше объяснил, почему решил проходить лечение в России, а не в США

Буше объяснил, почему решил проходить лечение в России, а не в США
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Нападающий «Авангарда» Рид Буше объяснил, почему решил проходить лечение в России, а не в США. Форвард получил травму во время предсезонного матча с минским «Динамо» и выбыл на срок около месяца.

— Почему вы решили остаться в Омске на реабилитацию, а не уехать в США?
— Срок восстановления не такой большой, чтобы улетать в США. У нас есть хорошие врачи, поэтому я принял решение остаться с командой.

— Получали ли раньше травмы на предсезонке? Сможете ли быстро вернуть кондиции?
— Не помню, чтобы раньше случались травмы во время предсезонки. Но травмы бывали, неважно, в какое время они происходят. Нужно усердно работать, чтобы вернуться в игру, — сказал Буше в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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