Буше объяснил, почему решил проходить лечение в России, а не в США

Нападающий «Авангарда» Рид Буше объяснил, почему решил проходить лечение в России, а не в США. Форвард получил травму во время предсезонного матча с минским «Динамо» и выбыл на срок около месяца.

— Почему вы решили остаться в Омске на реабилитацию, а не уехать в США?

— Срок восстановления не такой большой, чтобы улетать в США. У нас есть хорошие врачи, поэтому я принял решение остаться с командой.

— Получали ли раньше травмы на предсезонке? Сможете ли быстро вернуть кондиции?

— Не помню, чтобы раньше случались травмы во время предсезонки. Но травмы бывали, неважно, в какое время они происходят. Нужно усердно работать, чтобы вернуться в игру, — сказал Буше в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.