«О чём говорить, когда всё уже принято? »В «Ладе» отреагировали на изменения правил в КХЛ

Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов отреагировал на изменения правил в КХЛ. Одним из главных изменений в правилах стало наказание команды за снятого вратаря в овертайме. С нового сезона КХЛ команда, заменившая вратаря полевым игроком в овертайме и пропустившая шайбу в пустые ворота, лишается заработанного очка.

— Как в «Ладе» относятся к последним изменениям правил в КХЛ?

— Есть руководитель, которые устанавливает эти изменения. Мы следуем новым правилам. О чём говорить, когда всё уже принято? Будем действовать согласно новому регламенту, — сказал Якубов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Новый сезон-2024/2025 КХЛ начнётся 3 сентября матчем между магнитогорским «Металлургом» и «Локомотивом».