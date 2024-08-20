Защитник Филип Броберг поделился эмоциями от перехода из «Эдмонтона» в «Сент-Луис». Игрок обороны получил оффершит от «Блюз», а «Ойлерз» не стали повторять предложение и отпустили защитника. «Блюз» предложил шведскому защитнику Бробергу контракт на два года с зарплатой $ 4,58 млн за сезон.

«Я рад стать «блюзменом» Это было дико. С нетерпением жду встречи со всеми и знакомства с персоналом и товарищами по команде. В конце концов, это бизнес. Очень благодарен за годы, проведённые в «Эдмонтоне» и за товарищей по команде и тренеров, которые у меня были там. Я очень доволен своим временем в «Эдмонтоне» и с нетерпением жду новой главы в Сент-Луисе», — цитирует Броберга пресс-служба американского клуба.