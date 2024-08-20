Экс-игрок «Автомобилиста»: не хочу даже возвращаться туда. Люди обо мне плохо говорят

Нападающий «Авангарда» Алексей Макеев рассказал, почему покинул «Автомобилист» и перешёл в омский клуб в текущее межсезонье.

— Как так вышло, что к середине августа вы были без контракта?

— Я знал уже через неделю после вылета из плей-офф, что меня в «Автомобилисте» не будет. С агентом искали команду, неожиданно долго получилось, но ничего страшного. Надеюсь, скоро всё встанет на свои места.

— Стало ли неожиданностью решение «Автомобилиста» не продлевать контракт после успешного сезона?

— Значит, где-то я недоработал, на кого-то не так посмотрел, кому-то что-то не так сказал. Хотя, в принципе, с руководством у меня хорошие отношения. Значит, какие-то другие люди не оставили меня в команде.

— По ходу межсезонья была возможность вернуться за стол переговоров с «Автомобилистом»?

— Да когда люди обо мне плохо говорят, то не хочется даже возвращаться туда, — передаёт слова Макеева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.