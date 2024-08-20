Гру: в раздевалке «Трактора» много мужчин с большим сердцем. Но у нас пока нет капитана

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру оценил победу в матче предсезонного турнира на Кубок Блинова в Омске с «Авангардом» (5:2).

«Отличный старт. Наша команда становится лучше, если смотреть все три периода. Великолепно сыграл наш вратарь Фукале, хорошее начало второго периода. В течение всего турнира мы ожидаем прогресс от «Трактора». Кравцов в меньшинстве? Мне было важно узнать, на что он способен. На предсезонке мы его пробуем в разных игровых ситуациях.

Жарков сегодня был капитаном, но пока у нас в целом нет капитана, нет ассистентов. Финальное решение ещё не принято. Я рад, что в раздевалке много лидеров, много мужчин с большим сердцем», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.