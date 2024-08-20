«Впервые вижу это». Канадский тренер «Трактора» — об особенности предсезонки в России

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру заявил, что впервые в своей карьере столкнулся с матчем, где вне зависимости от исхода основного времени проводятся овертайм и серия буллитов. В матче предсезонного турнира на Кубок Блинова в Омске челябинский «Трактор» обыграл «Авангард» со счётом 5:2.

«Я впервые в своей карьере вижу, что после основного времени матча ещё обязательно играется овертайм, а затем игроки пробивают буллиты. И мне это понравилось, великолепная идея», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Канадец долгие годы возглавлял клуб АХЛ «Сиракьюз». За семь лет на посту специалист один раз участвовал в финале Кубка Колдера, дважды был приглашён на Матч звёзд и стал самым побеждающим наставником в истории команды с 221 победой. Помимо этого, тренер выиграл молодёжный чемпионат мира — 2015, возглавляя сборную Канады.