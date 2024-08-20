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Бенуа Гру: у меня нет задачи впечатлить болельщиков «Трактора». Мы — профессионалы

Бенуа Гру: у меня нет задачи впечатлить болельщиков «Трактора». Мы — профессионалы
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру поделился ожиданиями от предстоящего сезона КХЛ и заявил, что команда в каждом матче будет играть на победу.

«Нас ждёт долгий сезон, и наша главная задача сейчас – создать цельную команду, быть конкурентоспособными, развивать командные навыки. И сейчас я вижу, что в раздевалке отличные парни, голодные до этой игры. Вы могли обратить внимание, как Максим Шабанов принимал на себя шайбу, хотя это предсезонный матч. Я впечатлён тем, как ребята соскучились по хоккею.

Сегодня была наша первая игра, нам потребовалось некоторое время, чтобы прочитать соперника. Успешный второй период произошёл именно из того, что мы узнали «Авангард» в первом периоде.

У меня нет задачи именно впечатлить челябинских болельщиков. У нас профессиональные игроки, мы – профессиональные тренеры. Мы всегда ставим цель побеждать, а не произвести впечатление ради впечатления. И мы будем приходить каждый день на арену, чтобы стать лучше», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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