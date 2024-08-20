Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Авангарда» прокомментировал поражение от «Трактора» на домашнем турнире

Главный тренер «Авангарда» прокомментировал поражение от «Трактора» на домашнем турнире
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин прокомментировал поражение от «Трактора» (2:5) на домашнем турнире в Омске.

«Хорошая игра, быстрая. «Трактор» — мощная команда, уже достаточно организованная, видно, что есть сыгранность. С нашей стороны очень понравился первый период. Это пока точно лучший наш период в этом межсезонье. Но в конце пропустили необязательный гол, а во втором отрезке соперник владел инициативой. Хотели выравнять положение в третьем, здорово начали, но «Трактор» здорово сыграл на контратаках. В целом такая игра, в которой много пищи для размышлений. Проигрывать – приятного мало, особенно перед своими болельщиками, но нам сейчас важен процесс», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Дубль Сикуры принёс «Трактору» победу над «Авангардом» на предсезонном турнире в Омске
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android