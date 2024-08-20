Главный тренер «Авангарда» прокомментировал поражение от «Трактора» на домашнем турнире

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин прокомментировал поражение от «Трактора» (2:5) на домашнем турнире в Омске.

«Хорошая игра, быстрая. «Трактор» — мощная команда, уже достаточно организованная, видно, что есть сыгранность. С нашей стороны очень понравился первый период. Это пока точно лучший наш период в этом межсезонье. Но в конце пропустили необязательный гол, а во втором отрезке соперник владел инициативой. Хотели выравнять положение в третьем, здорово начали, но «Трактор» здорово сыграл на контратаках. В целом такая игра, в которой много пищи для размышлений. Проигрывать – приятного мало, особенно перед своими болельщиками, но нам сейчас важен процесс», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.