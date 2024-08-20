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Главный тренер «Авангарда»: Вей делал такие передачи, которые от него партнёры ещё не ждут

Главный тренер «Авангарда»: Вей делал такие передачи, которые от него партнёры ещё не ждут
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Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин оценил игру звена Линдена Вея в матче предсезонного турнира в Омске с «Трактором» (2:5).

«Надеюсь, что у меня есть рецепт, как исправить ситуацию со вторыми периодами. Неплохо начали сегодня, но затем плохо сменились, начался сумбур, пару раз сопернику удалось наложить смены. В большинстве видны улучшения. Я скажу, что Макеев хорошую игру провёл, сразу солидность привнёс. Но в таких сочетаниях ребята первый раз, при этом с Веем у Макеева уже наметилось хорошее взаимопонимание. Линден делал несколько тонких передач, которые партнёры пока ещё не ожидают от него, где-то не закрывали вратаря во время бросков», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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