Коршков: приехал в «Ак Барс» показывать, что не хуже Радулова и Шипачёва

Нападающий «Ак Барса» Егор Коршков рассказал о своём переходе в казанский клуб. Прошлый сезон нападающий провёл в составе «Амура».

— Кроме разговора с тренером, что подтолкнуло на переезд в Казань?

— Ещё традиции клуба. Каждый год «Ак Барс» борется за чемпионство. Тем более прошлый сезон получился неудачным, поэтому команде есть что доказывать болельщикам. Понятно, требования будут самые серьёзные, но тем интереснее поучаствовать в новом этапе жизни знаменитого клуба.

— Как справляться с ожиданиями? Всё-таки тебя и других новичков позвали на замену Александру Радулову, Вадиму Шипачёву – легендам нашего хоккея.

— Для этого сюда и приехали – показывать, что мы не хуже, что можем занять лидерские позиции, тащить команду за собой. Быть примером на льду и вне его, — сказал Коршков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Петром Терещенковым.