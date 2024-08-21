Коршков: в «Ак Барсе» больший акцент на атаку, чем в «Локомотиве» или «Амуре»

Нападающий «Ак Барса» Егор Коршков заявил, что казанский клуб играет в более атакующий хоккей, чем его предыдущие команды — «Амур» и ярославский «Локомотив».

— Сейчас много обсуждений, каким будет новый «Ак Барс». Расскажи взгляд изнутри.

— Все эти разговоры про атакующий и скоростной хоккей? Надо играть в хоккей, который приносит результат. Но если сравнивать с «Локомотивом» или «Амуром», то тренерский штаб «Ак Барса» делает больший акцент на атаку. При выходе из зоны, игре без шайбы построение и тактика тоже более активные», — сказал Коршков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Петром Терещенковым.

В прошлой регулярке 27-летний Коршков сыграл за «Амур» 67 матчей, в которых забросил 15 шайб и отдал 29 результативных передач, набрав в общей сложности 44 очка. Также на его счету 3 (2+1) балла в шести матчах розыгрыша Кубка Гагарина — 2024.