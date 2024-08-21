Экс-форвард «Амура»: разговоры про чемпионство Хабаровска — не шутка

Нападающий «Ак Барса» Егор Коршков заявил, что его бывший клуб хабаровский «Амур» всерьёз может рассчитывать на победу в Кубке Гагарина.

— В итоге «Амур» стал чуть ли не главным препятствием на пути к чемпионству «Магнитки».

— Хорошая команда собралась, хороший коллектив внутри раздевалки. Все друг за друга. Поэтому в конце выстрелили и заскочили в плей-офф. За счёт такого финиша регулярки появилась уверенность. Поэтому всё было рядом. Где-то, может, реализация подвела. Первую, правда, игру сыграли не очень, а в остальных были не хуже «Магнитки» и по моментам, и по игре.

— Раз вы были близки к тому, чтобы пройти будущего чемпиона, то шутки вокруг чемпионства «Амура» в 2026 году могут оказаться совсем не смешными для соперников хабаровчан?

— В «Амуре» и в новом сезоне будет хороший состав, финансовое положение, условия – на уровне топ-команд. Пару лет назад сильные игроки туда особо не стремились: во-первых, далеко, во-вторых – мало, кто знал, что происходит в клубе. А сейчас ребята поиграли, рассказывают друзьям, знакомым только положительное. Какой-то шуткой разговоры о возможном чемпионстве «Амура» я бы точно не назвал, — сказал Коршков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Петром Терещенковым.