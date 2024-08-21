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«В Ярославле был кем-то вроде местной звезды». Коршков — об игре за «Локомотив»

«В Ярославле был кем-то вроде местной звезды». Коршков — об игре за «Локомотив»
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Нападающий «Ак Барса» Егор Коршков рассказал о своей популярности в бывшем клубе — ярославском «Локомотиве».

— Про тебя раньше часто говорили, что большой талант, но в чём-то раздолбай, а сейчас по общению видно, что стал гораздо серьёзнее.
— У меня теперь жена, семья. Взрослее стал. Даже жалею, что это взросление, переход из молодёжной жизни во взрослую не наступил пораньше. Мы же в Ярославле были кем-то вроде местных молодых звёзд, не всегда правильно оценивали своё положение. Но что тут сделать? Видимо, через этот период тоже надо было пройти. Сейчас игр много, стал внимательнее относиться к здоровью, восстановлению.

— После твоего ухода «Локомотив» дошёл до финала.
— Я был на третьей и четвёртой играх серии. Переживал за старых друзей. Зависть? Что-то такое, может, и было, но в добром плане. Такой шанс у ребят бывает не каждый год. Жаль, что не получилось, город давно заслуживал Кубка, — сказал Коршков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Петром Терещенковым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Егором Коршковым читайте на «Чемпионате»:
«В «Локомотиве» было, что прятался за спинами легионеров». Разговор с новичком «Ак Барса»
Эксклюзив
«В «Локомотиве» было, что прятался за спинами легионеров». Разговор с новичком «Ак Барса»
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