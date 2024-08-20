В «Эдмонтоне» рассказали, почему не стали повторять предложения «Блюз» по двум игрокам

Генеральный менеджер «Эдмонтона» Стэн Боумэн рассказал, почему клуб не стал повторять контрактные предложения «Сент-Луиса» защитнику Филипу Бробергу и нападающему Дилану Холлоуэю. В итоге оба игрока перешли в «Блюз».

«Мы не торопились, изучили все возможности и решили не повторять предложения. Это стало деловым решением в долгосрочной перспективе. Мы двинулись вперёд, предоставив лучшие варианты для тренировочного лагеря», — цитирует Боумэна пресс-служба клуба.

Напомним, неделю назад «Сент-Луис» сделал оффершиты «Эдмонтону» по 22-летнему защитнику Филипу Бробергу и 23-летнему нападающему Дилану Холлоуэю, которые находятся в статусе ограниченно свободных агентов. Об этом сообщает пресс-служба «блюзменов». «Блюз» предложил шведскому защитнику Бробергу контракт на два года с зарплатой $ 4,58 млн за сезон. Канадскому форварду Холлоуэю предложен договор на два сезона с зарплатой $ 2,29 млн в год.