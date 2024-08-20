Патрик Лайне выбрал номер, под которым будет выступать в «Монреале»

Нападающий «Монреаля» Патрик Лайне выбрал себе игровой номер, под которым он будет выступать за канадский клуб в предстоящем сезоне. Форвард остановился на джерси с номером 92. Ранее в «Виннипеге» и «Коламбусе» финский хоккеист выступал под привычным 29-м номером.

Фото: Аккаунт «Монреаля» в соцсети

Ранее Лайне был обменян в «Монреаль Канадиенс» из «Коламбуса» на защитника Джордана Харриса. Также в рамках сделки «Канадиенс» получили выбор во втором раунде драфта-2026.

В минувшем сезоне Лайне провёл только 18 матчей, в которых набрал 9 (6+3) очков при показателе полезности «-10». Он получил травму плеча, из-за которой сначала сделал перерыв в игре, а после был включён в Программу помощи игрокам НХЛ. 26 июля Лайне вышел из данной программы и получил возможность быть обменянным в другой клуб.