«Сиэтл» подписал контракт с нападающим Мэтти Бенирсом на общую сумму $ 49,98 млн

«Сиэтл» подписал семилетний контракт с нападающим Мэтти Бенирсом на общую сумму $ 49,98 млн, сообщает пресс-служба клуба. Кэпхит соглашения составляет $ 7,14 млн.

21-летний нападающий набрал 37 (15+22) очков в 77 играх за «Кракен» в прошлом сезоне. Бенирс выиграл «Колдер Трофи» как новичок года в НХЛ в сезоне-2022/2203, когда он лидировал среди новичков НХЛ по очкам (57) и разделил первое место по голам (24) в 80 играх.

Выбранный «Сиэтлом» под вторым номером на драфте НХЛ 2021 года Бенирс за 167 матчей регулярного чемпионата набрал 103 очка — забросил 42 шайбы и отдал 61 результативную передачу. На счету форварда 14 матчей плей-офф, в которых Бенирс набрал семь очков — забросил три шайбы и отдал четыре результативные передачи.