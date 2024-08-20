«Я бы сделал это и со своей матерью». Генменеджер «Сент-Луиса» — об оффершитах «Эдмонтону»

Генеральный менеджер «Сент-Луиса» Даг Армстронг заявил, что не видит ничего плохого в том, что он сделал двум ограниченно свободным агентам «Эдмонтона» контрактные предложения. В НХЛ есть негласное правило, которое не приветствует оффершиты игрокам других команд.

«Если и есть кодекс генеральных менеджеров, запрещающий делать оффершиты, то мне его никто не присылал. Говорили, что я бы не сделал этого с Кенни Холландом (бывший генеральный менеджер «Эдмонтона». – Прим. «Чемпионата»). Это самое далёкое от правды. Честно говоря, я бы сделал это и со своей матерью, если бы она была генменеджером «Ойлерз». Моя работа — заботиться о фанатах и ​​организации «Сент-Луис Блюз», — цитирует Армстронга пресс-служба клуба.

Напомним, неделю назад «Сент-Луис» сделал оффершиты «Эдмонтону» по 22-летнему защитнику Филипу Бробергу и 23-летнему нападающему Дилану Холлоуэю, которые находятся в статусе ограниченно свободных агентов. Об этом сообщает пресс-служба «блюзменов». «Блюз» предложил шведскому защитнику Бробергу контракт на два года с зарплатой $ 4,58 млн за сезон. Канадскому форварду Холлоуэю предложен договор на два сезона с зарплатой $ 2,29 млн в год.