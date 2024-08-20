Агент Джохансена отреагировал на решение «Филадельфии» расторгнуть контракт с форвардом

Хоккейный агент Курт Оверхардт, представляющий интересы нападающего Райана Джохансена, отреагировал на решение «Филадельфии» выставить форварда на безусловный драфт отказов. По заявлению пресс-службы «Флайерз» это было сделано после существенного нарушения, допущенного игроком.

«Райан Джохансен получил серьёзную травму, которая предполагала хирургическое вмешательство, которое было запланировано. С момента его обмена в «Флайерз» он добросовестно сотрудничал с медицинским персоналом клуба.

Попытка «Филадельфии» расторгнуть контракт с Райаном вызывает разочарование. Мы находимся в контакте с профсоюзом игроков и будем отстаивать права Райана», — говорится в заявлении агента на странице агентства в соцсети.