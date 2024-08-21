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Петр Чех подписал новое соглашение с хоккейным клубом «Белфаст Джайантс»

Петр Чех подписал новое соглашение с хоккейным клубом «Белфаст Джайантс»
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Бывший вратарь «Челси», «Арсенала» и сборной Чехии Петр Чех вернулся в хоккейный «Белфаст Джайантс». Об этом сообщает пресс-служба команды.

42-летний спортсмен вернулся в клуб на условиях краткосрочной аренды, в то время как голкипер Джексон Уистл отправился в расположение сборной Великобритании по хоккею.

«Белфаст Джайантс» — четвёртый клуб в хоккейной карьере бывшего голкипера футбольных «Челси» и «Арсенала». До этого Чех выступал также за «Гилфорд Феникс», «Оксфорд Сити Старз» и «Челмсфорд Чифтейнс».

Напомним, Петр Чех является рекордсменом по количеству «сухих» матчей в английской Премьер-лиге (АПЛ). За «Челси» бывший игрок провёл 494 матча во всех турнирах. В составе лондонского «Арсенала» Чех сыграл в 139 встречах. Вратарь завершил игровую карьеру футболиста в 2019 году.

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