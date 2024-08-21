Наиль Якупов: деньги важны, но чем их больше, тем больше проблем

Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Наиль Якупов рассказал о главной ценности в его жизни.

— Какая жизненная ценность сейчас является для вас самой важной?

— Деньги важны. Но чем их больше, тем больше проблем. Конечно, всегда хочется зарабатывать больше. У меня никогда не было какой-то зарплатной планки. Мне не хочется зависеть от кого-то в финансовом плане. Главная жизненная ценность для меня — семья и любовь. Человеку нужен человек. Так оно и должно быть. Самое ценное — семья и её ценности и традиции. Хочу обзавестись своей семьёй. Туда надо смотреть, а не только на хоккей, тренажёры, деньги и путешествия.

Недавно вот съездил в деревню к родственникам и кайфанул. Причём намного больше, чем в Европе. Тётушкам и бабушкам пофигу, на чём ты ездишь и сколько зарабатываешь. Они даже не знали марку машины, на которой я к ним приехал. Просто живут и радуются. А у нас, когда что-то не получается, тебя начинают хаять, да и ты сам начинаешь загоняться. Ко всему надо спокойно относиться. Нам всегда всего мало, к сожалению. Нужно довольствоваться тем, что есть, — заявил Якупов.

Напомним, прошлый сезон Якупов провёл в нижнекамском «Нефтехимике», где набрал 19 (8+11) очков в 31 матче, а со следующего сезона сыграет в китайском «Куньлуне», с которым подписал контракт только в августе. Сейчас Якупов готовится к предстоящему сезону, но делает это один, потому что ему комфортнее готовиться к сезону именно так.