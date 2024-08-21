Сикура: «Трактор» играет в североамериканский хоккей — активный, агрессивный

Нападающий «Трактора» Дилан Сикура подвёл итоги матча с «Авангардом» (5:2), где он оформил дубль, а также высказался о стиле игры челябинского клуба.

— Этот матч получился достаточно сложным для нас, но нам удалось выиграть, потому что мы действовали как одна команда. «Авангард» потерял нескольких своих лидеров из-за травм, но всё равно это хороший соперник. Было интересно провести свой первый матч в КХЛ именно против этой команды. Скажем так, мне удалось попробовать лигу на вкус, это отличный опыт. Несколько ребят из Канады рассказывали мне, что арена в Омске — отличное место, и теперь я смог убедиться в этом сам. Теперь будем ждать матчи против «Авангарда» в сезоне.

— Можно сказать, что «Трактор» играет в североамериканский хоккей — активный, агрессивный?

— Да, это идёт от нашего главного тренера. Я привык к этому хоккею, поэтому моя адаптация проходит легче, чем я ожидал. Наш главный тренер хочет, чтобы соперники знали, что любой матч против «Трактора» будет тяжёлым.

— Как оцените свою игру?

— Рад тому, что мне удалось забить два гола, но есть ещё вещи, над которыми нужно будет поработать в межсезонье, — цитирует Сикуру «РБ Спорт».