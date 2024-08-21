Товарищеские матчи клубов КХЛ 21 августа: расписание, во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 21 августа, клубы Континентальной хоккейной лиги проведут пять товарищеских матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
В 13:00 мск нижегородское «Торпедо» в товарищеском матче встретится с подмосковным «Витязем». Трансляция — в «VK Видео».
В 15:00 московское «Динамо» на «ВТБ Арене — имени Аркадия Чернышёва» сыграет с одноклубниками из Санкт-Петербурга. Трансляция — в «VK Видео».
В 17:00 мск «Адмирал» сыграет с клубом Всероссийской хоккейной лиги «Норильск».
В 12:00 мск в рамках Кубка Блинова в Омске ярославский «Локомотив» встретится с новосибирской «Сибирью». Трансляция — на телеканале «Хоккейный».
В 16:30 хозяева Кубка Блинова омский «Авангард» сыграет с астанинским «Барысом». Трансляция — на телеканале «Хоккейный».
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