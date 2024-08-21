Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин с женой Анастасией отметили восьмилетие супружеской жизни. Об этом сообщила Анастасия на своей странице в социальной сети.

Фото: Страница Анастасии Овечкиной в социальной сети

Напомним, регистрация брака состоялась в 2016 году, а сама свадьба прошла в Барвихе 8 июля 2017 года, в День семьи, любви и верности.

В минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах. До рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ россиянину осталось забить 41 гол.

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