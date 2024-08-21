Журналист НХЛ назвал семь команд лиги, которые могут быть заинтересованы в Аскарове

Североамериканский журналист Дэн Розен в статье на официальном сайте Национальной хоккейной лиги оценил будущее российского голкипера «Нэшвилл Предаторз» Ярослава Аскарова.

«Аскаров явно думает, что он готов к НХЛ, но, если он останется в «Нэшвилле», его могут отправить ещё на один сезон в АХЛ, и неизвестно, когда у него появится шанс стать номером один в НХЛ. Отсюда и запрос на обмен.

В конце концов, я ожидаю, что «Нэшвилл» обменяют Аскарова, скорее всего, до окончания тренировочного лагеря, но они должны получить за него хороший актив. Должно быть много интереса от «Калгари», «Чикаго», «Сан-Хосе», «Юты», «Вегаса», «Филадельфии», «Коламбуса», — написал Розен.

Напомним, 22-летний Аскаров отправился за океан, когда ему было 19 лет. За два сезона, проведённые там, он сумел сыграть в основе лишь три раза. Остальное время Ярослав провёл в Американской хоккейной лиге, играя в фарм-клубе «Нэшвилла» «Милуоки Эдмиралс».