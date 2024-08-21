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Максим Рыбин: в СКА сейчас 40 человек — куда их девать?

Максим Рыбин: в СКА сейчас 40 человек — куда их девать?
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Бывший хоккеист клубов КХЛ Максим Рыбин задался вопросами касаемо большого количества игроков в санкт-петербургском СКА.

«Все хотят выиграть Кубок Гагарина в первый же сезон, но мы не знаем, какие задачи сейчас стоят перед клубами. В СКА сейчас 40 человек – куда их девать? Кем будет играть Ротенберг? У всех в Петербурге отличные контракты, как они залезут в потолок?» – сказал Рыбин в интервью Metaratings.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг дважды выводил клуб в финал Западной конференции и плей-офф КХЛ. В феврале 2023 года армейцы под руководством Ротенберга досрочно выиграли регулярный чемпионат КХЛ и в третий раз в истории клуба завоевали Кубок Континента. В прошлом сезоне СКА во втором раунде плей-офф уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» в пяти матчах.

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