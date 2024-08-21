Плющев: у Кудашова наболело — театр одного актёра уродует КХЛ и весь наш хоккей

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев отреагировал на слова наставника московского «Динамо» Алексея Кудашова о постоянных изменениях в правилах КХЛ.

«Алексей Кудашов — правильный, терпеливый, а в плане выступлений в прессе — тихий тренер. Честно говоря, не ожидал от него такого жёсткого интервью. И не просто жёсткого — а выверенного, абсолютно правильного! От первой и до последней буквы. Видимо, у человека наболело. Крик души!

Кудашов — профессионал. Он понимает, что этот театр одного актёра, который занимается правилами параллельно с судейством, уродует КХЛ, наш хоккей в целом. Хоккей, который когда-то был примером для Европы и Америки. Отсюда такое резкое выступление.

Но самое печальное в этой истории — другое. В руководстве КХЛ ведь есть же и профессионалы, которые знают и понимают хоккей. Почему они не прикрывают этот театр? Почему терпят издевательства над игрой?

Уверен, что тот же Алексей Морозов никогда бы не додумался до того, чтобы разрешить вратарям — как в бенди — выбрасывать ловушкой шайбу к чужим воротам. Ведь любой человек хоккея знает, что эта ловушка просто не предназначена для бросков в стиле бенди или гандбола — и траектория полёта шайбы будет совсем другой. Любому профессионалу это понятно. Как и абсурдность большинства других новинок, имитирующих бурную деятельность», — сказал Плющев в интервью Russia-Hockey.ru.