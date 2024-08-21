Бывший пресс-секретарь ИИХФ: хоккеисты едут в КХЛ только ради денег и ни для чего другого

Бывший пресс-секретарь ИИХФ Шимон Шемберг объяснил присутствие легионеров в Континентальной хоккейной лиге только желанием заработать.

«Каждый игрок, приезжающий в КХЛ из другой страны, особенно из Канады и США, используется в качестве пропаганды КХЛ, России и режима.

Когда в КХЛ приезжает американец, канадец, чех, швед или словак, России важно, чтобы при его представлении была очевидна его национальность, чтобы он часто показывал флаг своей страны. Они пытаются сказать, что хоккеисты из этих стран не интересуются политикой и просто хотят играть в их лиге. Правда в том, что хоккеисты едут туда только ради денег и ни для чего другого», — приводит слова Шемберга Sport Aktuality.

Ранее глава Федерация хоккея Словакии Мирослав Шатан резко ответил местным журналистам, которые пытались критиковать организацию за приглашение хоккеистов из КХЛ.