Заслуженный тренер России: нужно создать Суперлигу и подумать о переходном турнире с КХЛ

Заслуженный тренер России Юрий Новиков выступил за реформу ВХЛ и воссоздание Суперлиги, которая существовала до 2008 года.

«Я давно говорю, что надо заняться ВХЛ. Она недопустимо растянута. Нужно создать Суперлигу, где будет настоящая бойня за место и результат. А дальше уже можно будет подумать о переходном турнире между ней и командами, которые не попали в плей-офф в КХЛ. Это недопустимо, когда люди заканчивают сезон в феврале. Непонятно, что с ними делать: тренировать или нет. Начинается растренированность и расслабление. Надо думать, как поднять эти команды, как им в спортивном плане усложнить жизнь, создав конкуренцию в предсезонном турнире.

Не надо бояться того, что КХЛ будет играть переходные игры в Тюмени или Новокузнецке. Это только поднимет статус лиги. Но для этого надо создать Суперлигу. По мне, у ВХЛ никакой эффективности», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Ранее заслуженный тренер России Юрий Новиков оценил заявление олимпийского чемпиона — 1972 Александра Пашкова о необходимости сокращения регулярного чемпионата КХЛ.