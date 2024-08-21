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Шемберг объяснил, почему хоккеистов США не отстраняют по политическим мотивам

Шемберг объяснил, почему хоккеистов США не отстраняют по политическим мотивам
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Бывший пресс-секретарь ИИХФ Шимон Шемберг объяснил, почему хоккеистов США не отстраняют от международных соревнований по политическим мотивам.

— Некоторые склонны утверждать, что если Америка вторгалась в другие страны и никто им не запрещал, так почему мы должны запрещать Россию или русских хоккеистов?
— В дискуссиях очень часто можно увидеть такие мнения, почему этому хоккеисту не следует играть в КХЛ и почему мы должны запретить России играть, когда американцам и их команде никто не запрещал, когда они нападали на другие страны.

Не решая политических вопросов и не сравнивая вторжение США во Вьетнам или Ирак и конфликт на Украине, в этом есть большая разница.

Американские команды не управляются Белым домом, президентом или Конгрессом. Они полностью независимы и генерируют собственные доходы, не поступающие от правительства США. Однако в России деньги идут в клубы прямо или косвенно из государственных источников.

Некоторые даже говорят: почему бы игроку не воспользоваться шансом поехать в КХЛ и заработать там деньги? Моральный вопрос – очень сложная вещь. Мирослав Шатан заявил на пресс-конференции, что мораль у всех разная. И я полностью с этим согласен, мораль очень сложна, как и этика. То, что подходит мне, может не подходить кому-то другому.

Но что люди должны понять, так это то, что когда хоккеист играет в КХЛ, то он служит пропаганде, он зарабатывает деньги из тех же источников, из которых оплачивается спецоперация (формулировка изменена в соответствии с законодательством Российской Федерации) на Украине. У каждого игрока КХЛ есть деньги прямо или косвенно от нефти и газа, — приводит слова Шемберга Sport Aktuality.

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