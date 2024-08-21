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Шипачёв: считаю, что в НХЛ у меня всё получилось, претензий к себе не имею

Шипачёв: считаю, что в НХЛ у меня всё получилось, претензий к себе не имею
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Новичок минского «Динамо» Вадим Шипачёв рассказал о своём этапе карьеры в Национальной хоккейной лиге.

«Смысл сейчас об этом вспоминать? Это давняя история. Я уже об этом как-то рассказывал. Считаю, что у меня там всё получилось, претензий к себе не имею. Забросил шайбу, этим доволен. У нас половина лиги не была в НХЛ, а я там и был, и гол забросил», — приводит слова Шипачёва «Смартпресс».

Напомним, Шипачёв в сезоне-2017/2018 Национальной хоккейной лиги провёл три матча за «Вегас Голден Найтс» в регулярном чемпионате НХЛ, в которых отметился одной заброшенной шайбой. После отправки россиянина в АХЛ Шипачёв решил не играть во второй по силе лиге в Америке, а вернуться в Континентальную хоккейную лигу.

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