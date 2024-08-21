Бывший пресс-секретарь ИИХФ: КХЛ не имеет финансового смысла, её не было бы без Путина

Бывший пресс-секретарь ИИХФ Шимон Шемберг заявил, что Континентальная хоккейная лига полностью политизирована.

«КХЛ была политическим проектом с момента её создания в 2008 году. Она никогда бы не стала такой без непосредственной помощи Владимира Путина, Кремля и близких к Путину людей.

Если сравнить КХЛ с другими лигами Европы или мира, все клубы и лиги хотят получать собственный доход. Однако КХЛ не имеет финансового смысла. Сама лига признала, что может покрыть лишь 10% своих расходов. Таким образом, 90%, а может, и больше, поступает извне, то есть газ и нефть из энергетического сектора. Он полностью контролируется Путиным, Кремлём и близкими к власти компаниями, такими как «Газпром» или «Роснефть». Так что без политической поддержки КХЛ не существовала бы в том виде, в котором она существует с 2008 года», — приводит слова Шемберга Sport Aktuality.