Генменеджер «Филадельфии» — о Мичкове: не возлагаю на него особых надежд в этом сезоне

Генеральный менеджер «Филадельфии» Даниэль Бриер высказался о предстоящем первом сезоне российского нападающего Матвея Мичкова в НХЛ.

«Это сезон, когда он должен прийти и почувствовать, каково это — играть на данном уровне. Он должен адаптироваться. Честно говоря, я не возлагаю на него особых надежд. Я ожиданию улучшения игры от других наших ребят, которые выступают здесь уже несколько лет, и хочу, чтобы они сделали шаг вперёд», — приводит слова Бриера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Мичков был выбран «Флайерз» на драфте НХЛ — 2023 в первом раунде под общим седьмым номером. В завершившемся сезоне КХЛ 19-летний Мичков выступал на правах аренды за «Сочи», сыграв в регулярном чемпионате 47 матчей и набрав 41 (19+22) очко.