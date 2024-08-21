Словацкий форвард «Спартака» Ружичка объяснил, почему ему близки россияне

Словацкий нападающий «Спартака» Адам Ружичка поделился впечатлениями от игры за московский клуб и объяснил, почему ему нравится находиться в России.

«Хорошо, что в команде есть словаки [Патрик Рыбар и Михал Чайковски], в том числе и Михал. Он моя семья (Чайковски женат на сестре Ружички. — Прим. «Чемпионата») — это была одна из причин, почему я приехал именно в «Спартак». В целом же у нас отличная команда, все ребята молодцы, помогают мне адаптироваться, и мне здесь нравится. Когда я только приехал, то жил у Михала, мне помогли найти квартиру. Ребята давали советы, куда можно сходить в Москве.

Хорошо везде, но есть различия в менталитете, как тут относятся ко всему. И мне ближе здесь, так как люди тут более прямые, говорят как есть. По натуре это мне ближе», — цитирует Ружичку ТАСС.

Ружичка заключил со «Спартаком» контракт на один год в конце мая.