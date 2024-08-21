Новиков: расширение КХЛ в Сербию — политическая история

Заслуженный тренер России Юрий Новиков оценил вероятное создание клуба Континентальной хоккейной лиги в Сербии.

«Расширение КХЛ в Сербию — политическая история. В этом нет ничего страшного. Мы видим, сколько игроков в КХЛ, которые не собираются сдавать позиции. Поэтому можно в условном Белграде создать команду. Это надо делать с учётом того, что мы в хоккее занимаем лидирующие позиции. В любом случае решение расширить КХЛ было бы хорошим. Все знают, что наш хоккей — ведущий в мире», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Ранее хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев заявил об отсутствии стратегического планирования у руководства КХЛ и о том, что в лиге могут появиться три новых клуба со следующего сезона.