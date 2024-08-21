Рябкин: пару раз выходил на лёд с Панариным, он идеален во всём

17-летний нападающий системы московского «Динамо» Иван Рябкин прокомментировал тренировку с российским форвардом «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным.

— Ты тренировался с Панариным. В своё время Гусева называли его заменителем в СКА. Что-то общее между ними уловил?

— Да, это всё-таки наши звёзды: Панарин — в НХЛ, Гусев — в КХЛ. Они действительно чем-то похожи. С Панариным выходил пару раз на лёд. Поразило его видение площадки, руки. Артемий — идеальный во всём, — приводит слова Рябкина Sport24.

Всего в завершившемся плей-офф Панарин сыграл 16 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 15 очков. 20 июля Панарин стал участником благотворительного матча в Москве, в котором российские звёзды НХЛ сыграли с российскими звёздами КХЛ.