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Рид Буше рассказал, на какого хоккеиста прошлого похож Овечкин по стилю игры

Рид Буше рассказал, на какого хоккеиста прошлого похож Овечкин по стилю игры
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Американский форвард «Авангарда» Рид Буше прокомментировал стиль игры российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и заявил, что капитан столичного клуба сможет побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

— Вы изучали, как играет Александр Овечкин? В чём его уникальность?
— Да как можно не замечать Ови, если в России каждое утро начинается с того, что Александр кому-то снова забил в НХЛ? На его примере выросли многие ребята в Северной Америке. Овечкин обладает прекрасным, идеальным щелчком. Он очень похож на Бретта Халла, которым я восхищался в детстве. Такой же стиль, когда получаешь шайбу и щёлкаешь из круга вбрасывания.

— Сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки?
— Да, он это может. Он ведь очень близко уже, да? Всего 42 гола осталось. Можно сбавить темп, но нельзя сойти с этого пути, когда рекорд так рядом. Это вопрос времени, когда Овечкин к нему дойдёт. И это будет большое событие для российского хоккея, когда он побьёт этот рекорд, — приводит слова Буше «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах. До рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ россиянину осталось забить 41 гол.

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