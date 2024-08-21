«Пример того, как политика вмешалась в спорт». Шимберг — об уходе КХЛ из Лиги чемпионов

Бывший пресс-секретарь ИИХФ Шимон Шемберг назвал свои причины, по которым клубы Континентальной хоккейной лиги покинули розыгрыш хоккейной Лиги чемпионов.

«Основная причина, по которой первая версия хоккейной Лиги чемпионов закончилась после успешного сезона, заключалась в том, что в то же время стартовала КХЛ. Первый сезон Лиги чемпионов оказался успешным как с точки зрения зрителей, так и с точки зрения финансового вознаграждения клубов.

А после первого сезона российские спонсоры покинули этот проект. КХЛ их оттуда вытащила, «Газпром» был в их числе. По иронии судьбы это произошло после последнего матча, в котором магнитогорский «Металлург» проиграл в финале швейцарскому «Цюрих Лайонс» со счётом 0:5.

У них было две причины. Они рассматривали Лигу чемпионов как конкуренцию КХЛ, и им не нравилось, что швейцарская команда обыграла лучшую команду России со счетом 5:0. Это пример того, как политика вмешалась в спорт.

Например, если мы посмотрим на европейские футбольные кубки, английская или испанская лига никогда не скажет: «Мы уходим, потому что это конкуренция нашей лиге». Однако КХЛ рассматривала Лигу чемпионов как конкуренцию себе, поскольку понимала, что, если Лига чемпионов будет успешной, КХЛ не сможет стать большой европейской лигой, как она себе представляла.

Почему КХЛ пригласила «Слован», «Лев», «Йокерит», «Медвешчак», рижское «Динамо»? Не потому, что они хотели развивать хоккей в этих странах. Их совершенно не интересовало развитие хоккея в Словакии. Они сделали это, чтобы стать главной европейской лигой, и это было главным образом по геополитическим, а не по спортивным причинам. Не зря лигу называют Континентальной и трофей назван в честь Гагарина. Это очень политично и символизирует завоевание.

Вы должны понимать всю механику того, как работает КХЛ. Поддержка Путина и Кремля, деньги энергетического сектора — причины, по которым взяли европейские клубы. Все эти вещи связаны», — приводит слова Шемберга Sport Aktuality.