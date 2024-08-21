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Швейцарский «Биль» раскрыл бюджет клуба по итогам сезона, чистая прибыль — € 42 тыс.

Швейцарский «Биль» раскрыл бюджет клуба по итогам сезона, чистая прибыль — € 42 тыс.
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Пресс-служба швейцарского «Биля» раскрыла бюджет клуба по итогам сезона-2023/2024. Сообщается, что бюджет команды увеличился с 18 до 20,6 млн швейцарских франков (больше 2,2 млрд рублей).

При этом отмечается, что чистая прибыль составила 40 тыс. швейцарских франков (около € 42 тыс., 4,3 млн рублей). Домашняя арена заполнялась на 97 %, а выступление в Лиге чемпионов принесло дополнительную прибыль. В предстоящем сезоне руководство клуба ожидает сбалансированного результата и стабильной прибыли.

Напомним, в минувшем сезоне ХК «Биль» в местном чемпионате занял девятое место среди 14 команд. В плей-офф «Биль» проиграл будущему чемпиону турнира «Цюрих Лайонс» со счётом 0-4 в серии.

Ранее бывший пресс-секретарь ИИХФ Шимон Шемберг назвал свои причины, по которым клубы Континентальной хоккейной лиги покинули розыгрыш хоккейной Лиги чемпионов.

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