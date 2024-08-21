Агент экс-нападающего «Рейнджерс» Сэмми Бле опроверг слухи о переговорах с «Ак Барсом»

Агент Иван Ботев, представляющий интересы канадского нападающего Сэмми Бле, опроверг слухи о переговорах с казанским «Ак Барсом». Ранее данная информация появилась в СМИ.

«Я предлагал Бле менеджменту «Ак Барса». Мы встречались с Маратом Валиуллиным в Мытищах на игре с «Куньлунем». Я подробно рассказал ему о Сэмми. С удивлением прочитал новость, что он может стать игроком Казани. Могу сказать, что на сегодня никаких переговоров с «Ак Барсом» не было и нет», — заявил Ботев в интервью Metaratings.

Отметим, что за восемь сезонов, которые Бле провёл в клубах НХЛ, самым большим его показателем по очкам был сезон-2022/2023 в «Сент-Луис Блюз», когда хоккеист набрал 20 очков в 31 матче. Ему удалось забросить девять шайб и сделать 11 голевых передач.