Плющев: тренеры КХЛ становятся всё более бесправными существами, на Кудашова могут давить

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев рассказал, какие последствия могут быть для наставника московского «Динамо» Алексея Кудашова после его слов об изменении правил в КХЛ.

— Громкое интервью поможет Кудашову в его карьере?

— Это вопрос. Тренеров КХЛ замордовали штрафами за критику судейства. Формально интервью Кудашова не должно привести к каким-то санкциям — сезон не начался, плюс критикуются правила, а не арбитраж.

Но сейчас задача «театралов» — подавить признаки бунта на корабле. Не исключаю, что на Кудашова начнут давить. Например, в кулуарах.

Тренеры в нашем хоккее становятся всё более бесправными существами. Критиковать правила и судейство — не имеют права. Творчески работать и открывать сборы раньше 1 августа — тоже нельзя. Как нельзя рисковать — и менять вратаря в овертайме.

Поверьте, 99 % тренеров в КХЛ думают точно так же, как Кудашов, — и подпишутся под каждым его словом. Но многие опасаются санкций. Поэтому остаётся поддержать Кудашова — и внимательно следить за тем, как он будет проходить этот сезон, — сказал Плющев в интервью Russia-Hockey.ru.