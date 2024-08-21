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«Локомотив» одержал сухую победу над «Сибирью» в матче Кубка Блинова

«Локомотив» одержал сухую победу над «Сибирью» в матче Кубка Блинова
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Сегодня, 21 августа, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» состоялся матч в рамках Кубка Блинова. Ярославский «Локомотив» победил новосибирскую «Сибирь» со счётом 2:0.

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
21 августа 2024, среда. 12:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Лихачёв (Тесанов, Елесин) – 29:20 (5x5)     2:0 Сурин (Иванов) – 58:45 (en)    

В середине второй двадцатиминутки Ярослав Лихачёв с передач Даниила Тесанова и Александра Елесина отрыл счёт в матче. В концовке третьего периода Егор Сурин забросил в пустые ворота, установив окончательный счёт в игре.

В следующем матче подопечные Игоря Никитина сыграют с челябинским «Трактором». Новосибирский клуб встретится с казахстанским «Барысом». Оба матча состоятся в Омске завтра, 22 августа.

Напомним, первый матч в новом сезоне «Сибирь» проведёт в Омске с местным «Авангардом». Встреча состоится 4 сентября. «Локомотив» начнёт новый сезон КХЛ матчем с «Металлургом» в Магнитогорске 3 сентября.

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