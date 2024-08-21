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Быков: у моего внука два паспорта — российский и швейцарский, его кумиры — наши хоккеисты

Быков: у моего внука два паспорта — российский и швейцарский, его кумиры — наши хоккеисты
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков рассказал о своём внуке. Напомним, семья проживает в Швейцарии.

– Ваш внук – гражданин Швейцарии?
– У него два паспорта. Российский и швейцарский. Он родился в Швейцарии и автоматически получил паспорт этой страны. А потом мы оформили ему российское гражданство. У нас в семье у всех есть российский паспорт.

– Ваш внук ощущает себя россиянином или швейцарцем?
– Его кумиры – это наши хоккеисты. И вратари, и нападающие. Защитники его не так впечатляют: всё-таки это не самая яркая позиция. Но на площадке ему нравится обороняться. Он очень жизнелюбивый парень. Меня как дедушку это радует. Мы вообще счастливые люди! — сказал Быков в интервью Metaratings.ru.

Ранее Вячеслав Быков оценил тот факт, что четыре россиянина вошли в топ-10 лучших голкиперов НХЛ на данный момент.

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