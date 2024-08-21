Панин: у нас в «Салавате Юлаеве» постоянно какие-то ситуации происходят

Защитник и капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин ответил на вопрос, стал ли уфимский клуб слабее в преддверии нового сезона КХЛ.

– Уфимские болельщики сейчас сильно переживают, что «Салават Юлаев» за время межсезонья, объективно говоря, не стал сильнее. Что бы вы могли им на это сказать?

– Наша основная задача – радовать своей игрой болельщиков. В Уфе крутая поддержка, благодаря которой мы и будем творить историю. Мне кажется, в «Салавате Юлаеве», сколько я здесь уже играю, хоккей никогда не был скучным. У нас постоянно какие-то ситуации происходят. Мы можем вести 3:0, а в конце героически выиграть в овертайме. На «Уфа-Арене» даже есть болельщики, которые приходят на игры с бразильским флагом. Это ведь не просто так (смеётся), — цитирует Панина сайт КХЛ.

Напомним, в сезоне-2023/2024 «Салават Юлаев» вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив в серии «Трактору» (2-4). Уфимцы не могут преодолеть барьер первого раунда плей-офф два сезона подряд.