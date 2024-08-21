Олимпийский чемпион Киселевич рассказал, что его удивило в Америке

Олимпийский чемпион, защитник «Нефтехимика» Богдан Киселевич ответил на вопрос, что его удивило в Америке, когда он приехал туда в первый раз.

— Когда вы приехали первый раз во «Флориду» в НХЛ, что вас удивило?

— Когда я приехал в Америку, я жил там в русском районе. То есть там и столовые были с борщом и селёдкой, и в магазинах именно русской еды можно было купить. Чужим себя особо и не чувствуешь. И вот этот парадокс — он как бы тебя удивляет, — приводит слова Киселевича «ТИ-Спорт».

Прошедший сезон 34-летний игрок обороны провёл в омском «Авангарде», где в 72 играх чемпионата и плей-офф отдал восемь результативных передач с показателем полезности «+2». Всего в активе Киселевича в КХЛ 764 матча и 198 очков — он забросил 34 шайбы и отдал 164 результативные передачи с показателем полезности «+105».