«Витязь» в овертайме победил «Торпедо» в контрольном матче

Сегодня, 21 августа, на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» подмосковный «Витязь» встречался с нижегородским «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

На третьей минуте первого периода Андрей Чивилёв с передачи Владислава Цицюры открыл счёт в матче. В середине второго периода Михаил Абрамов восстановил равенство в счёте, реализовав штрафной бросок. Спустя полторы минуты Максим Глинский с передач Денниса Яна и Кирилла Воронина вывел «Торпедо» вперёд. В начале третьего игрового отрезка Александр Дарьин с передач Даниила Малоросиянова и Кирилла Васильева сделал счёт 2:2.

В овертайме Дмитрий Бучельников принёс хозяевам победу.

Самый быстрый гол в истории КХЛ.