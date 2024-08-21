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«Витязь» в овертайме победил «Торпедо» в контрольном матче

«Витязь» в овертайме победил «Торпедо» в контрольном матче
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Сегодня, 21 августа, на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» подмосковный «Витязь» встречался с нижегородским «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
21 августа 2024, среда. 13:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
3 : 2
ОТ
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Чивилёв (Цицюра) – 02:26 (4x4)     1:1 Абрамов – 30:11     1:2 Глинский (Ян, Воронин) – 31:38 (5x5)     2:2 Дарьин (Малоросиянов, Васильев) – 42:00 (5x5)     3:2 Бучельников (Цицюра) – 64:24 (3x3)    

На третьей минуте первого периода Андрей Чивилёв с передачи Владислава Цицюры открыл счёт в матче. В середине второго периода Михаил Абрамов восстановил равенство в счёте, реализовав штрафной бросок. Спустя полторы минуты Максим Глинский с передач Денниса Яна и Кирилла Воронина вывел «Торпедо» вперёд. В начале третьего игрового отрезка Александр Дарьин с передач Даниила Малоросиянова и Кирилла Васильева сделал счёт 2:2.

В овертайме Дмитрий Бучельников принёс хозяевам победу.

Самый быстрый гол в истории КХЛ.

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