Главный тренер «Сибири» прокомментировал сухое поражение от «Локомотива»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал сухое поражение от «Локомотива» (0:2) в матче Кубка Блинова.

«Конечно, «Локомотив» — это идеальная проверка для нашей команды, отличный тест для нас. В первые десять минут вкатывались, в актив можно занести многие положительные моменты. К сожалению, реализация подвела в большинстве, но над большинством мы ещё не работали. Немного академичная игра «Сибири» в атаке – совокупность факторов. Здесь и отличная оборона соперника, и наши какие-то недочёты. Не всё получается, но есть позитивные моменты.

Бек – это больше всё-таки игрок фланговый, он хочет играть там. Мы с ним разговаривали, посмотрим его на разных позициях. Состав первой тройки Широков – Андреофф – Карпов – это пробный вариант, не предпочтительный. Из-за травмы Овчинникова во многом пришлось так поставить ребят. Будем смотреть на турнире разные сочетания», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.